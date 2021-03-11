Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
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Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

11.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:45
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat gözaltına alındı.

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukat T.A, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi avukatın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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