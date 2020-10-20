Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
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Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

20.10.2020 15:17 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:20
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan avukat, gözaltına alındı.

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan avukat, gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukat H.A.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince belirlenen adreste gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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