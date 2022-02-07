Edirne'de FETÖ şüphelisi akademisyen gözaltına alındı - Haberler
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Edirne'de FETÖ şüphelisi akademisyen gözaltına alındı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de FETÖ şüphelisi akademisyen gözaltına alındı

Edirne'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan akademisyen gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan akademisyen gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde bir üniversitede çalışan akademisyen M.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Edirne, Güncel, Haber

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