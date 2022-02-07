Edirne'de FETÖ şüphelisi akademisyen gözaltına alındı
AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edirne'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan akademisyen gözaltına alındı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan akademisyen gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde bir üniversitede çalışan akademisyen M.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel