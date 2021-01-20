Edirne'de FETÖ şüphelisi akademisyen gözaltına alındı
20.01.2021 13:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:22
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan akademisyen, gözaltına alındı.
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan akademisyen, gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir üniversitenin hukuk fakültesinde araştırma görevlisi olan N.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin