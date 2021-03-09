Edirne'de FETÖ şüphelisi 2 kardeş tutuklandı
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Edirne'de FETÖ şüphelisi 2 kardeş tutuklandı

09.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:54
Edirne'de FETÖ şüphelisi 2 kardeş tutuklandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan kardeşler B.M. ve Z.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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