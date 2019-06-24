Edirne'de FETÖ soruşturmasında 2 avukat gözaltında
EDİRNE'de Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında avukatlar S.Ö. ile F.S., polis tarafından gözaltına alındı.
EDİRNE'de Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında avukatlar S.Ö. ile F.S., polis tarafından gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Barosu'na kayıtlı oldukları öğrenilen avukatlar S.Ö. ile F.S., hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
- Edirne
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Barosu'na kayıtlı oldukları öğrenilen avukatlar S.Ö. ile F.S., hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
- Edirne
Kaynak: DHA
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