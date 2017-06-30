Edirne'de Fetö/pdy Operasyonları

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 23 Haziran'da İpsala Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmaya çalışan T.A'nın pasaportunun iptal ediliği ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan T.A, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



24 Haziran'da sınır kapısından yurt dışına çıkmaya çalışan S.K ve M.İ.K'nin de pasaportunun iptal ediliği ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



25 Haziran'da, İpsala Sınır Kapısı'nda F.K'nın pasaport kontrolünde, FETÖ/PDY şüphelisi olarak zayi kaydı bulunduğu pasaportunun iptal edildiği ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.



Şüphelinin, kullandığı hattın kızı L.K'ya ait olduğunu beyan etmesi üzerine kızı gözaltına alındı.



L.K ve F.K çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.