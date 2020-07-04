Edirne'de FETÖ operasyonunda eski akademisyen gözaltına alındı
Edirne'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda eski akademisyen gözaltına alındı.
04.07.2020 12:19 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:26
Edirne'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda eski akademisyen gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce akademisyenlikten ihraç edilen F.D. polis ekiplerince yakalandı.
Şüpheli, ifadesinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA