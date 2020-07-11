Edirne'de FETÖ operasyonunda bir doktor tutuklandı
Edirne'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan doktor tutuklandı.
11.07.2020 09:37 | Son Güncelleme: 11.07.2020 09:42
Edirne'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan doktor tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, doktor M.M.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA