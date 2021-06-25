Edirne'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi ve 3 organizatör, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi ve 3 organizatör, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne ve Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan-Gelibolu Karayolu üzerinde durdurdukları 2 araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen FETÖ şüphelileri M.T. ve K.T. ile organizatörler S.Ç., Ö.O. ve E.T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel