Edirne'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık girişimi iddiası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Edirne'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık girişimi iddiası

04.11.2020 17:45 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:49
Edirne'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık girişimi iddiası

Edirne'de telefonda, banka hesabından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) para aktarılacağı söylenerek dolandırılmaya çalışıldığını iddia eden kişi polise şikayette bulundu.

Edirne'de telefonda, banka hesabından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) para aktarılacağı söylenerek dolandırılmaya çalışıldığını iddia eden kişi polise şikayette bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde yaşayan S.T'nin ev telefonunu arayan ve adının E.A. olduğunu söyleyen kişi, kendisini polis olarak tanıttı.

Hesabından, terör örgütü FETÖ'nün hesabına para aktarılacağı, parasının güvende kalması için kendisine verdiği hesaba yatırması gerektiğinin söylenmesi üzerine S.T, bankadaki hesabından 32 bin 500 lirayı kendisine verilen hesap numarasına gönderdi.

E.A'nın parayı çekmediğini söylemesi üzerine S.T. banka görevlileriyle görüştü ve bankanın genel merkezi tarafından paraya bloke konulduğunu öğrendi.

S.T. kendisini dolandırmaya çalışan E.A'dan şikayetçi oldu.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

İlgili Haberler

'Hastayım' bahanesiyle maske takmayan kişiye ceza uygulandı
"Hastayım" bahanesiyle maske takmayan kişiye ceza uygulandı
İzmir'deki deprem Edirne'de de hissedildi
İzmir'deki deprem Edirne'de de hissedildi
Kadıköy'de sahte altın diş satarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı
Kadıköy'de sahte altın diş satarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Osman Durmuş Meral Akşener Abdülhamit Gül Emmanuel Macron
Magazin Deniz Seki Türkan Şoray Bergüzar Korel Oktay Kaynarca
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık girişimi iddiası - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 17:50:34. #1.15#
title