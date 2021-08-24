Edirne'de feci kaza: Bir aile yok oldu
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Edirne'de feci kaza: Bir aile yok oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'de feci kaza: Bir aile yok oldu -Şarampole yuvalanan araçtaki anne ve baba hayatını kaybetti, çocukları ağır yaralandı Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve baba hayatını kaybetti, çocukları ağır yaralandı.

Edirne'de feci kaza: Bir aile yok oldu

-Şarampole yuvalanan araçtaki anne ve baba hayatını kaybetti, çocukları ağır yaralandı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve baba hayatını kaybetti, çocukları ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalçın Ağıç'ın kullandığı 10 H 2632 plakalı kamyonet, ilçe merkezine yakın karayolunda şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ağıç ile birlikte anne ve babası Gülay-Refik Ağıç çifti ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen anne Gülay Ağıç ve baba Refik Ağıç hayatlarına kaybetti.

Sürücü Yalçın Ağıç da yaşam savaşı veriyor.

Kahreden kazada hayatlarını kaybeden Ağıç çiftinin, Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Köylüce köyünde ikamet ettikleri, gezgin arıcılık mesleği yaptıkları ve Uzunköprü'de bulunan arı kovanlarını kontrol etmek için ilçeye seyir halinde oldukları öne sürüldü.

Edirne'de feci kaza: Bir aile yok oldu
Edirne'de feci kaza: Bir aile yok oldu
Edirne'de feci kaza: Bir aile yok oldu
Edirne'de feci kaza: Bir aile yok oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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