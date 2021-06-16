Edirne'de fabrikalarda toplu aşılama dönemi başladı
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Edirne'de fabrikalarda toplu aşılama dönemi başladı

Edirne'de fabrikalarda toplu aşılama dönemi başladı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de bir tekstil fabrikasında çalışan 400 işçiye, mobil ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Edirne'de bir tekstil fabrikasında çalışan 400 işçiye, mobil ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Yönetiminin talebi üzerine fabrika içinde aşı odasına dönüştürülen yere gelen aşı ekibi, gerekli bilgilendirmenin ardından randevusu bulunan işçilere aşılarını yaptı.

İşçilerden Erdem Yücetürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk doz koronavirüs aşısını olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fabrika çalışanlarının toplu aşılanmasının virüsün önlenmesi açısından çok önemli olduğunu aktaran Yücetürk, "Çok memnun olduk gerçekten, ben emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Burada toplu olarak çalışıyoruz. Hepimizin artık bağışıklığı olacak. Bulaşma riski azalacak, vaka sayısı azalacak inşallah." dedi.

"Aşı bizi ve ailemizi hastalanma riskten koruyacak"

Nedime Kılıç ise Sağlık Bakanlığı ve fabrikanın sunduğu imkanlardan çok mutlu olduğunu söyledi.

Aşılamanın kitlesel olarak yapılmasının salgının seyrini değiştireceğini ifade eden Kılıç, "Toplu halde çalışıyoruz. Burada herkese yapılan aşı, bizi ve ailemizi hastalanma riskten koruyacak. Teşekkür ederim" diye konuştu.

-"Böyle bir hizmet almaktan da çok mutluyuz."

İnsan Kaynakları Müdürü Hasan Hazneci ise artık aşılamanın kitlesel olarak yapılmaya başladığını söyledi.

Fabrikada toplu aşılama yapılmasının kendileri için çok önemli ve gurur verici olduğunu belirten Hazneci, "Kitlesel aşılanmayla salgının seyrinin iyice düşeceğine inanıyoruz. Böyle bir hizmet almaktan da çok mutluyuz. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün yaklaşık 400 kişi aşı olacak. Yoğun katılım içinde çalışma arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Fabrikanın doktoru Erdoğan Özer ise Sağlık Bakanlığının çıkardığı rehberlerle salgının başından bu yana başarılı bir mücadele sürdürdüğünü, toplu aşılamaya geçilmesiyle salgının seyrinin değişeceğini, bulaşıcılığın ortadan kalkacağını değerlendirdi.

Trakya'da 14 Ocak'tan bu yana 1 milyon dozun üzerinde aşı yapıldı

Öte yandan Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 14 Ocak'tan bu yana 1 milyon 17 bin 399 doz aşı yapıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in de belirttiği üzere nüfusa göre aşılamada ilk sırada yer alan Edirne'nin de arasında olduğu Trakya illerinde aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sağlık kuruluşlarında sırası gelen vatandaşlara aşıları yapılıyor. Aşılamanın hızlanması için mobil ekipler de yerinde aşı uyguluyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Edirne'de 285 bin 500, Kırklareli'de 237 bin 579, Tekirdağ'da 494 bin 320 doz aşı yapıldı.

Edirne'de fabrikalarda toplu aşılama dönemi başladı
Edirne'de fabrikalarda toplu aşılama dönemi başladı
Edirne'de fabrikalarda toplu aşılama dönemi başladı
Edirne'de fabrikalarda toplu aşılama dönemi başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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