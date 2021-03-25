Edirne'de fabrikalarda Kovid-19 tedbirleri sık sık denetleniyor

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik oluşturulan "Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri" genelgesi kapsamında Edirne'de fabrikaların denetimi yapılıyor.

Haftalık tematik denetim uygulaması çerçevesinde Edirne Valiliğine bağlı 280 denetim ekibi ve bin personelin katılımıyla fabrikalarda uygulanan salgın tedbirlerini kontrol etti.

Ekiplerin Koordinatörü Devrim Öden, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin salgında çok riskli kategoride yer aldığını anımsattı.

Fabrikalarda da kalabalık çalışma nedeniyle bulaş riskinin yüksek olduğunun altını çizen Öden, "Fabrikanın sosyal ve çalışma alanlarında kontrollerde bulunduk. İşçilerin çalıştığı bantlardaki tedbirleri kontrol ettik. Bantlar arasındaki sosyal mesafeyi önceliklemek amacıyla mesafeyi açma yoluna gittiler. Sosyal alanlar ve yemekhanelerdeki sistem tedbirlere uyumlu hale getirildi." diye konuştu.

Fabrikanın İnsan Kaynakları Müdürü Hasan Hazneci de Türkiye'nin salgın sürecinin başından bu yana çok iyi bir sınav verdiğini ifade etti.

Birçok Avrupa ülkesine göre Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda önemli işler yapıldığını dile getiren Hazneci, "Sağlık Bakanlığımızın oluşturduğu rehberler doğrultusunda iş yerindeki bütün çalışma düzenini yeniden dizayn ettik. Servisler yüzde 50 kapasiteyle işçi taşıyor. Termal kamera alanında ateşleri ölçülüyor, verileri sisteme kaydediliyor ve ondan sonra çalışmaya başlıyorlar. Tüm sosyal alanlar ve çalışma alanları mesafelendirilmiş durumda." dedi.

Hazneci, fabrika denetim ekibinin, gün içerisinde semptom takibi yaptığını, çalışanların sık sık kontrol edildiğini bildirdi.

Fabrikanın doktoru Erdoğan Özer ise çalışanların sağlığını korumak için tedbirleri en iyi şekilde uyguladıklarını belirterek, "Bir şekilde temaslı ya da rahatsız olduğunu öğrendiğimiz arkadaşımızın filyasyonunu kendimiz yapıyoruz. Yanında, arkasında oturan, aradaki mesafeler uzak olmasın rağmen yemekhanede karşısında oturan ya da aynı serviste olan çalışanları filyasyon ekibimiz ayırıyor. Bu şekilde iş yerimizde yayılımın önüne geçmiş oluyoruz." dedi.

Özer, gün içerisinde çalışanlara değiştirerek kullanmaları için 2 maske verdiklerini kaydetti.

Fabrika çalışanı Gülsem Yaşa ise fabrikada her alanın gün içerisinde sık sık dezenfekte edildiğini belirterek, tedbir alarak çalışmaya alıştıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci