Edirne'de fabrika çalışanları iş yerlerinde aşılanıyor - Haberler
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Edirne'de fabrika çalışanları iş yerlerinde aşılanıyor

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de fabrika çalışanları iş yerlerinde aşılanıyor

Nüfusa oranla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama oranı yüksek illerden Edirne'de mobil ekipler, fabrika çalışanlarına iş yerlerinde aşı yapıyor.

Nüfusa oranla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama oranı yüksek illerden Edirne'de mobil ekipler, fabrika çalışanlarına iş yerlerinde aşı yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, salgınla mücadelede toplumsal bağışıklığın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentteki fabrika ve atölyeleri ziyaret eden ekipler, işçilerin aşılarını yapıyor.

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım da zaman zaman ekiplerle uygulamaya katılıyor.

Yüzde 75,3'lük iki doz aşılanma oranıyla Edirne, ülke genelinde 6'ncı sırada yer alıyor.

Edirne'de fabrika çalışanları iş yerlerinde aşılanıyor

Edirne'de fabrika çalışanları iş yerlerinde aşılanıyor

Edirne'de fabrika çalışanları iş yerlerinde aşılanıyor

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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