Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Y.B'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 13 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar uyuşturucu hap ile uyuşturucu paketlemede kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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