Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan zanlılara yönelik çalışma sonrası Yenimescit Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 71 kilitli poşet içerisinde satışa hazır halde eroin, 6 satışa hazırlanmış sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 380 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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