Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı - Haberler
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Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Edirne'de, evinde 1 kilo 34 gram uyuşturucu madde ele geçirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne'de, evinde 1 kilo 34 gram uyuşturucu madde ele geçirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli U.G'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada farklı çeşitlerde olmak üzere 1 kilo 34 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken şüpheli U.G'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı - Haberler
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