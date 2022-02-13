Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Haberler
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Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Edirne'de üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli N.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün polis ekipleri Çavuşbey Mahallesi durumundan şüphelenilen N.B'nin üzerinde ve evinde arama yapmış, 139 gram metamfetamin ile 30,75 gram esrar ele geçirilmişti.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Edirne, Güncel, Haberler

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