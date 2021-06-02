Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
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Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de evinde uyuşturucu yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edirne'de evinde uyuşturucu yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.B'nin Talatpaşa Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, içime hazır vaziyette 160 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 19.75 gram bonzai, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 dolar, 30 avro ve 6 bin 310 Türk lirası ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.B, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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