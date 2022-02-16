Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ö. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.G. ve A.Ö'nün evinde arama yapmış, aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımında ve hazırlanmasında kullanılan aparatlar ele geçirilmişti.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Edirne, Güncel, Haberler

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