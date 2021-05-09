Edirne'de evinde düşerek mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı
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Edirne'de evinde düşerek mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı

Edirne'de evinde düşerek mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de evinde düşerek yaralanan 92 yaşındaki kişi, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edirne'de evinde düşerek yaralanan 92 yaşındaki kişi, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Mehmet Ali Sevindir, odada hareket ettiği esnada dengesini kaybederek yere düştü

Yaralanan Sevindir, ayağa kalkamayınca komşularına bağırarak yardım istedi.

Çevredeki komşular, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaşlı adamın mahsur kaldığı evin kapısını açamayınca kapıyı kırarak içeri girdi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sevindir, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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