Edirne'de ev sahibinin yakaladığı hırsız tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, hırsızlık için girdiği evin sahibi tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, hırsızlık için girdiği evin sahibi tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.
Aşağı Zaferiye Mahallesi Büklüm Sokak'taki tek katlı evinde yaşayan Y.E, kapı kilidini kırarak eve giren A.Y'yi, hırsızlık yapmak üzereyken yakaladı.
Ev sahibinin ihbarı üzerine eve gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Y, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.