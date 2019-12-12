Edirne'de ev sahibinin yakaladığı hırsız tutuklandı
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Edirne'de ev sahibinin yakaladığı hırsız tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, hırsızlık için girdiği evin sahibi tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

12.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:58
Edirne'de ev sahibinin yakaladığı hırsız tutuklandı

'nin ilçesinde, hırsızlık için girdiği evin sahibi tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Aşağı Zaferiye Mahallesi Büklüm Sokak'taki tek katlı evinde yaşayan Y.E, kapı kilidini kırarak eve giren A.Y'yi, hırsızlık yapmak üzereyken yakaladı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine eve gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Y, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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