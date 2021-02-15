Edirne'de etkisini yitiren kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu

Edirne'de hafta sonu etkili olan kar yağışı etkisini yitirse de yoğun olarak yağan karın kalan görüntüsü ortaya güzel manzaralar çıkarıyor.

Edirne'de hafta sonu etkili olan kar yağışı etkisini yitirse de yoğun olarak yağan karın kalan görüntüsü ortaya güzel manzaralar çıkarıyor.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle cumartesi ve pazar günleri yoğun kar alan Edirne'de, yağışın etkisi dün akşam itibariyle son buldu.

Uzun süredir yoğun kar yağışına hasret vatandaşlar, hafta sonu kısıtlamayı ihlal etme pahasına güzel manzaranın tadını çıkardı.

Yağış etkisini yitirse de henüz erimeyen karlar güzel manzaralar sunmaya devam ediyor.

Osmanlı'dan kalma kültürel ve tarihi mirası çevreleyen kar, görülmeye değer güzellikler oluşturdu.

Özellikle Türk-İslam mimarisinin baş eseri Selimiye ve çevresinin havadan görüntüleri esere bir kez daha hayranlık uyandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran