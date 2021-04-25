Edirne'de esnaflar turistlere PCR testi maliyetinde kolaylık sağlanmasını istiyor

Edirne'de koronavirüs nedeniyle işleri olumsuz etkilenen esnaflar, turistlere PCR testi maliyetlerinde kolaylık sağlanmasını istiyor.

Edirne'de koronavirüs nedeniyle işleri olumsuz etkilenen esnaflar, turistlere PCR testi maliyetlerinde kolaylık sağlanmasını istiyor.

Edirne Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Fındıklı, yaptığı açıklamada, koronavirüsün tüm dünyayı etkileyen, toplumsal hayatın birçok alanını derinden sarsan, dünya ekonomisini alt üst eden bir hastalık olduğunu belirtti.

Pandemiden olumsuz etkilenen ekonominin yansımalarının, en çok küçük ölçekli esnaflar üzerinden anlaşıldığını vurgulayan Fındıklı, salgının bir çok esnafın işlerini aksattığını bildirdi.

Edirne esnafının, özellikle de en çok turistin ziyaret ettiği Bedesten, Alipaşa ve Arasta çarşılarındaki esnafların salgından olumsuz etkilendiğini ifade eden Fındıklı, şunları söyledi:

"Edirne'deki ekonomi, büyük ölçüde Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistlere bağlıdır. PCR testi zorunluluğu nedeniyle, Bulgaristan'daki test ücretinin 450 lira olduğu, bizim Türk tarafında 250 lira civarında bir rakam olduğu ve bu rakamların, gelen turistlere yüksek gelmesi sebebi ile Edirne'ye Bulgaristan ve Yunanistan'dan turistler gelememektedir. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, düşük maliyetle, Edirne'ye gelen turistlere PCR testi yapılabileceğini ifade etmiştir. 10 dakikada sonucu alınabilen, maliyeti 40 TL civarında. Personel gideri ile beraber yaklaşık 80-90 liraya mal olacak. Bu kitlerin bizde de kullanılma imkanı doğarsa Edirne'nin ekonomisini, turistlerin gelmesiyle toparlayabiliriz, diye düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin