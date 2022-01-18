Edirne'de esnafın, Bulgaristan'ın PCR zorunluluğu endişesi

BULGARİSTAN Sağlık Bakanlığı, kendi ükelerinde de artan koronavirüs vakaları ve düşük aşılama oranı nedeniyle Türkiye'yi 'kırmızı bölge' olarak nitelendirdiği ülkeler arasına aldı.

EDİRNE (DHA) - BULGARİSTAN Sağlık Bakanlığı, kendi ükelerinde de artan koronavirüs vakaları ve düşük aşılama oranı nedeniyle Türkiye'yi 'kırmızı bölge' olarak nitelendirdiği ülkeler arasına aldı. Fakat karar devreye girmeden getirilen kısıtlama gevşetildi; hem Türklerden hem de Bulgarlardan negatif sonuçlu PCR testi ve aşı sertifikası zorunluluğu şartıyla geçişlere izin verildi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, özellikle Edirne'ye günübirlik gelen Bulgarlardan da istenecek PCR testi ve aşı sertifikasının kent ekonomisini etkileyeceğini söyledi.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkelerin son 14 günlük hasta sayısını göz önünde bulundurularak, 19 Ocak 2022 itibarıyla Türkiye'yi de 'kırmızı bölge' olarak nitelendirdiği ülkeler arasına aldığını duyurdu. Yükselişe geçen koronavirüs vakaları, Bulgaristan'da aşılama oranının yüzde 27'ler seviyesinde kalması ve özellikle Edirne'ye günübirlik yapılan ziyaretler nedeniyle alınan karar doğrultusunda Bakanlık ayrıca Burgaristan'a giriş yapacak Türk vatandaşları için de kısıtlama getirdi. Fakat karar devreye girmeden getirilen kısıtlama gevşetildi; 'istisna' kapsamında Türkiye ile ilgili yeni bir genelge yayımlandı.

Müşterilerin yüzde 50'sinin Bulgar turistin oluşturduğuna vurgu yapan Zozan Tekin de "Şu anda işlerimiz iyi. PCR testi zorunluluğu gelirse, işimiz kötüleşir. Çünkü müşterilerimizin yüzde 50'si Bulgaristan'dan geliyor, ondan dolayı zorluk yaşayacağız. İşlerimizde düşüş olacak, bu durum bizi kötü etkiler. Bulgar gelmezse tüm esnafın durumu kötü olacak, hepsinin işinde düşüş yaşanacak. Şu anda zaten burayı Bulgaristan'dan gelen müşterilerimiz ayakta tutuyor. Yerli müşterimizi de yok sayamayız ama bu durum bizi kötü etkiler" ifadelerini kullandı.