Edirne'de esnaf Kovid-19'la mücadelede "hijyen kalkanı"ndan memnun
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'de esnaf Kovid-19'la mücadelede "hijyen kalkanı"ndan memnun

30.09.2020 13:19 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:19
Edirne'de esnaf Kovid-19'la mücadelede

Edirne esnafı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede valilik koordinasyonunda kendilerine sağlanan hijyen desteğinden memnuniyet duyuyor.

Edirne esnafı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede valilik koordinasyonunda kendilerine sağlanan hijyen desteğinden memnuniyet duyuyor.

Edirne Valiliğince temin edilen dezenfektan dolu 1 litrelik 20 bin el pulverizatörü, valilik ekipleri ve Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları iş birliğiyle il ve ilçelerdeki küçük esnafa dağıtıldı.

Dezenfektanı biten esnaf, çeşitli noktalarda oluşturulan istasyonlarda dezenfektan alabiliyor.

Valilik ve üniversite iş birliğiyle Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyeleri salgınla mücadele için dezenfektan üretmeyi de sürdürüyor.

Ayrıca apartmanlar, kamu binaları, taksi durakları, oteller, kreşler, düğün salonları ve diğer iş yerleri aralıksız dezenfekte ediliyor. Buralara daha önce de 15 bin dezenfektan pulverizatörü dağıtılmıştı.

Dağıtılan pulverizatörlerle kentte her gün 35 bin noktada dezenfekte işlemi yapılıyor.

"Salgınla mücadele topyekun yapılır"

Büfeci Göksel Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının tüm dünya için ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Salgını toplumun hep birlikte tedbirler alarak yeneceğini belirten Dal, "Maske, hijyen ve mesafe kurallarına uyarak bunu atlatacağız. Her şeyden önce birbirimize saygı duymalıyız. Valiliğimiz de sağ olsun dezenfektan desteği sağlıyor sık sık. Salgınla mücadele topyekun yapılır, herkes kurallara uymalıdır." dedi.

Kırtasiyeci Murat Duman da salgınla mücadelede hijyenin çok önemli bir tedbir olduğunu belirterek, "Çoğu yerde esnaf ulaşamıyor bazı şeylere, ulaştığı zaman da maliyeti yüksek oluyor. Esnafın da ekonomik durumu belli. Bu şekilde Edirne'de dağıtılması hoşumuza gidiyor. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dönerci Gürkan Günay da salgınla mücadele tedbirlerini eksiksiz yerine getirdiklerini söyledi.

Edirne'de salgınla başından bu yana ciddi şekilde mücadele edildiğini belirten Günay, "Valiliğimizin bizlere sağladığı dezenfektanı çok sık şekilde kullanarak hijyen tedbirini en üst seviyede uyguluyoruz." diye konuştu.

Telefoncu Burak Demiralay da esnaf olarak maske, mesafe ve hijyene özellikle dikkat ettiklerini anlattı.

Valiliğin oluşturduğu noktalardan sık sık dezenfektan aldıklarını ifade eden Demiralay, Edirne Valisi Ekrem Canalp ile hijyen desteğinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Cem Yılmaz Özlem Yıldız
Spor Babel Falcao Sergen Yalçın Malcolm Thomas Sofiane Feghouli
Daha Fazla Çocuk İntihar Vatandaş Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de esnaf Kovid-19'la mücadelede "hijyen kalkanı"ndan memnun - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 13:22:35. #1.14#
title