Edirne'de esnaf kepenklerini açtı, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu
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Edirne'de esnaf kepenklerini açtı, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu

Edirne'de esnaf kepenklerini açtı, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu
Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY - Haberler | Güncel

EDİRNE'de 17 günlük tam kapanmanın ardından bugün esnaf tekrar kepenklerini açtı, iş yerleri ve fatura ödeme noktalarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

EDİRNE'de 17 günlük tam kapanmanın ardından bugün esnaf tekrar kepenklerini açtı, iş yerleri ve  fatura ödeme noktalarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Kentin meşhur ciğercileri ise tam kapanma arasının ardından tavalarını yeniden yakarak, paket servisi ile müşterilerine hizmet vermeye başladı. 

Türkiye genelinde koronavirüs  vakalarının artmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile uygulanan 17 günlük tam kapanma sona erdi. Kademeli normalleşme sürecinin ilk gününde ülke genelinde olduğu gibi Edirne'de de, esnaf bugün kepenklerini açarak müşterilerine hizmet vermeye başladı. Kısıtlamanın  sona ermesiyle birlikte vatandaş kendini dışarı atarken, cadde ve sokaklarda kalabalık oluştu. Özelikle banka ve fatura ödeme noktaları önünde uzun kuyrukların oluşması dikkat çekerken, uzun aranın ardından açılan berber, nalbur ve konfeksiyon gibi bazı iş yerleri önlerinde alışveriş için sıra beleyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kalabalıkta koronavirüs tedbirlerinin unutulduğu görüldü.  Tam kapanmanın bitimiyle  bazı ciğerciler de tavalarını yakarak müşterilerine paket servisi ile hizmet vermeye başladı.

'YENİDEN DÜKKAN AÇMAK ÇOK SEVİNDİRİCİ' Kentte restoran işleten Şener Sanal, "Bugün tamamen açılmayı bekliyorduk fakat paket servisle devam edeceğiz. Biraz daha kemer sıkacağız. Şu anda paket için malzemelerimizi hazırladık. Cumartesi gününden hazırlıklarımıza başladık. Şu anda 3'te 1 kapasite ile çalışıyoruz. En azından 17 günlük kapanmadan sonra dükkanımızı yeniden açmak çok sevindirici. Sonuçta işimizin başındayız. Esnaf arkadaşları ve müşterilerimizi özlemişiz. İnşallah en kısa sürede tamamen normalleşiriz" dedi. 'SONUNDA MÜŞTERİMİZE KAVUŞTUK' Berber Berkan Çakıcı da, müşterileriyle tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek  "Sonunda işimize başlayabildik. 17 günden beri kapalıydı dükkanımız, sonunda dükkanımızı açtık. Müşterilerimiz gelmeye başladı. Tüm önlemlerimizi yeniden aldık. Maske ve hijyen kurallarına uyuyoruz. Müşterimize kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. ?'CİĞERCİLER, TAM AÇILMA BEKLİYOR'Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğercilerinde de yeniden mesai hızlandı. Ciğerci esnafı Hamdi Dakni, hazırlıklarını tam açılmaya göre yaptıklarını belirterek, "Hazırlıklarımızı tam açılmaya göre yapmıştık fakat olmadı. En kısa zamanda tam açılmayı umuyoruz. Şu anda paket servisimiz devam ediyor. Biliyorsunuz Edirne ciğeri çok meşhur. Uluslararası düzeyde tanınırlığı olan bir ürün. Aslında şu an tam turizm sezonuydu fakat sezonu kaçırdık gibi. İnşallah devamını yakalarız" şeklinde konuştu. 'İNŞALLAH MÜŞTERİLERİMİZE KAVUŞURUZ' 

30 yıllık ciğerci ustası Nusret Demir de, müşterilerini çok özlediklerini kaydetti. Demir, "Ciğerciler olarak tam açılmayı umut ediyorduk. İnşallah 1 Haziran'da komple açılırız. Aslında hedefimiz müşterilerle birlikte açılmaktı. İnşallah bu hastalık bitecek ve biz de masalarımızı açıp, müşterilerimizi bekleyeceğiz. Ciğer pişirmeyi bile unuttuk neredeyse bu arada. Bir açılıp, bir kapanıyoruz. Sonuçta bu bir hastalık ve sadece bizde değil, bütün dünyada var. Herkes gibi biz de bu hastalıkla yaşamaya alıştık. İnşallah en kısa zamanda tam açılırız ve müşterilerimize kavuşuruz" ifadelerini kullandı.


Edirne'de esnaf kepenklerini açtı, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu
Edirne'de esnaf kepenklerini açtı, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu
Edirne'de esnaf kepenklerini açtı, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu
Edirne'de esnaf kepenklerini açtı, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu
Edirne'de esnaf kepenklerini açtı, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu
Edirne'de esnaf kepenklerini açtı, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu
Edirne'de esnaf kepenklerini açtı, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu
Edirne'de esnaf kepenklerini açtı, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu
Edirne'de esnaf kepenklerini açtı, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu
Edirne'de esnaf kepenklerini açtı, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu
Edirne'de esnaf kepenklerini açtı, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu
Edirne'de esnaf kepenklerini açtı, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu
Edirne'de esnaf kepenklerini açtı, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu
Edirne'de esnaf kepenklerini açtı, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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