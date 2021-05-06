Edirne'de eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan 73 yaşındaki zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'de eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan 73 yaşındaki zanlı tutuklandı

Edirne'de eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan 73 yaşındaki zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'nin Havsa ilçesinde dün eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde dün eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Cinayet zanlısı H.G'nin (73) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Dün Naipyusuf köyünde yaşayan H.G. ile eşi G.G. (71) henüz belirlenemeyen nedenle tartışmış, boğazından bıçaklanan G.G. yaşamını yitirmişti. Katil zanlısı H.G. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Tam kapanma gölgesinde Hıdrellez kutlamaları! Romanlar ateş yakıp gelinlik giyerek böyle göbek attı
Tam kapanma gölgesinde Hıdrellez kutlamaları! Romanlar ateş yakıp gelinlik giyerek böyle göbek attı
Yıllarca aynı yastığa baş koyduğu karısının boğazını kesti
Yıllarca aynı yastığa baş koyduğu karısının boğazını kesti
Görüntüler çok konuşulmuştu! Valilik, markete torunuyla giden nineye ceza yazılmadığını açıkladı
Görüntüler çok konuşulmuştu! Valilik, markete torunuyla giden nineye ceza yazılmadığını açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Aykut Erdoğdu Fahrettin Altun Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Muslera Gökhan Töre Yılmaz Vural Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Edirne'de eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan 73 yaşındaki zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 12:47:13. #1.15#

title