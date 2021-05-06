Edirne'de eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan 73 yaşındaki zanlı tutuklandı

Edirne'nin Havsa ilçesinde dün eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde dün eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Cinayet zanlısı H.G'nin (73) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Dün Naipyusuf köyünde yaşayan H.G. ile eşi G.G. (71) henüz belirlenemeyen nedenle tartışmış, boğazından bıçaklanan G.G. yaşamını yitirmişti. Katil zanlısı H.G. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin