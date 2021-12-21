Edirne'de erkek cesedi bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne'de çeltik tarlası yanında bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesi Yenikarpuzlu Beldesi yakınlarında, çeltik tarlası yanında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerin ardından ceset, İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişinin donarak öldüğü üzerinde duruluyor.

AA / Ömer Çakıcı - Son Dakika Haberleri

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