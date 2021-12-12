Edirne'de engelli öğrenciler için "Engelsiz Tatlar Atölyesi" düzenlendi

EDİRNE (AA) - Edirne'de engelli öğrenciler Devecihan Kültür Merkezi Rumeli Kültür Sanat Akademisi mutfağında kurabiye yaptı, öğretmenlerine ikram etti.

"Engelsiz Tatlar Atölyesi" çalışması kapsamında Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu öğrencileri şef ve aşçı kıyafetleri giyerek Akademinin mutfağında çalışmaya başladı.

Öğretmenlerinin eşliğinde hamur yoğuran "özel şefler" İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ün de katıldığı programda şekil verdikleri ve süsledikleri kurabiyeleri fırında pişirdi.

Şefler, el emeği kurabiyelerini öğretmen ve ailelerine ikram etti.

Soytürk, AA muhabirine, Edirne Valiliği himayesinde açılan Rumeli Kültür Sanat Akademisi'nde birbirinden güzel etkinlikler yapıldığını söyledi.

Engelli çocuklarla Engelsiz Tatlar Atölyesi'ni gerçekleştirdiklerini belirten Soytürk, "Çocuklarımızla hem şarkılar, türküler söyledik bir taraftan da kurabiyelerimizi süsledik ve sonra çok lezzetlilerdi hepsini afiyetle yedik. Rumeli Kültür Sanat Akademisi yapılacak etkinlikler ve kültürel faaliyetlerle şehrin belleğine oturacak, yol boyunca vatandaşlara hizmet üretmeye devam edecek." diye konuştu.

Okul Müdürü Esra Madalı da bu tür etkinliklerin öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunduğunu belirterek, hem öğrencilerin hem de velilerin akademide güzel bir gün geçirdiğini dile getirdi.

Gastronomi Atölyesi Mutfak Şefi Emel Güler ise öğrencilerle kurabiyeleri şekillendirerek süslediklerini ve etkinliklerinin devam edeceğini söyledi.

Programa torunu ile katılan Seval Özcan da bu tür etkinliklerin özel çocuklara katkıda bulunduğunu ve çok mutlu olduklarını kaydetti.

Öğrencilerden Baran Çelik ise ilk kez kurabiye süslediğini ve çok eğlendiğini belirtti.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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