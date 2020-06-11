Edirne'de engelli gencin darbedilmesi
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Edirne'de engelli gencin darbedilmesi

Edirne Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Bilgin Özbaş engelli Sercan Dağdeviren'in (33), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonrasında sosyal izolasyon kuruluşuna ve ardından durumuna uygun bakım merkezine kabulünün gerçekleştirileceğini bildirdi.

Edirne'de engelli gencin darbedilmesi
11.06.2020 23:27 | Son Güncelleme: 11.06.2020 23:27

Edirne Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Bilgin Özbaş engelli Sercan Dağdeviren'in (33), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonrasında sosyal izolasyon kuruluşuna ve ardından durumuna uygun bakım merkezine kabulünün gerçekleştirileceğini bildirdi.

Özbaş, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın organlarında "Ev sahiplerinin sopalarla dövdüğü engelli yardım bekliyor" haberinin yer aldığını belirtti.

Özbaş, Keşan ilçesinde kalp yetmezliği, mental retardasyon ve epilepsi hastalığı bulunan zihinsel engelli gencin evi boşaltmasını isteyen ev sahipleri tarafından çıkan tartışmada sopalarla dövüldüğü haberinin öğrenilmesi sonrasında, Keşan Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Devlet Hastanesi ile görüşüldüğünü aktardı.

Dağdeviren'in gerekli sağlık kontrolü ve tedavisinin yapıldığını belirten Özbaş, şunları kaydetti:

"2022 engelli aylığı dışında bir geliri olmayan Dağdeviren, mevcut yaşam koşullarının sağlıklı olmaması, zihinsel engelli olması, sahip çıkacak bir yakınının bulunmaması ve yaşadığı olumsuz olaydan sonra, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma ve bakım altına alındı. Salgın tedbirleri kapsamında şimdilik Keşan Kaymakamlığı vasıtasıyla özel bir misafirhaneye yerleştirilmiştir. Engelli Sercan Dağdeviren'in, Kovid-19 testleri sonrasında sosyal izolasyon kuruluşuna ve ardından durumuna uygun bakım merkezine kabulü gerçekleştirilecektir. Darp olayını gerçekleştiren şahıslarla ilgili olarak adli süreç devam etmekte olup Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları tarafından takip edilmektedir."

Olay

Aşağı Zaferiye Mahallesi Alınteri Sokak'ta yaşayan zihinsel engelli Dağdeviren, kiracı olduğu evi satın alan yeni ev sahipleri tarafından evden çıkarılmak istendi. Kirayı da ödeyemeyen Dağdeviren, ev sahipleri tarafından darbedildi. Başına aldığı darbelerle yaralanan engelli, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Keşan Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri, tedavisinin ardından Dağdeviren'e ulaşarak pansiyona yerleştirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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