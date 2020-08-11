Edirne'de Enez açıklarında bulunan yaralı caretta caretta tedaviye alındı Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında askerlerin yaralı halde bulduğu caretta caretta tedaviye alındı.

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında askerlerin yaralı halde bulduğu caretta caretta tedaviye alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Enez açıklarında hareketsiz halde caretta caretta olduğunu tespit etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi ekipleri sevk edildi.

Denizde çıkarılan caretta caretta şişme özel havuza konuldu.

Yaralı caretta caretta tedavisi İstanbul'da yapılmak üzere DKMP İstanbul Yaban Hayatı Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA