Edirne'de elektrikli bisikletle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Edirne'de elektrikli bisikletle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de elektrikli bisikletle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Edirne'de motosikletle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de motosikletle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ü.A'nın kullandığı 34 ZP 9431 plakalı motosiklet, Güney Çevre Yolu'nda, A.N idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ü.A, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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