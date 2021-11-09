Edirne'de ele geçirilen 16 ton asit anhidrit maddesiyle ilgili soruşturma tamamlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de 16 ton 150 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan asit anhidrit maddesiyle yakalanan 2'si tutuklu, 4 sanık hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Edirne Cumhuriyet Savcısı Adem Aktaş tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen tutuklu D.K. ve D.M. ile firari sanıklar D.C. ve N.M. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, araçların orijinalinde bulunmayan ve aynı renk, aynı model her iki aracın çekici ve dorse plakalarının takılı olduğu kısımlarda elektrikle çalışan kumandalı sistem ile tırların plakalarının çok kısa sürede değiştirilebildiği, şüphelilerin 16 ton 150 kilogram asit anhidrit maddesiyle yakalandıkları aktarıldı.

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen sanıkların fikir ve eylem birliği içesinde hareket ettikleri aktarılan iddianamede, 4 sanığın üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair yeterli şüphe oluşturacak delillerin elde edildiği vurgulandı.

İddianamede, 2'si tutuklu, 2'si firari 4 sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kapıkule Hudut Kapısı'na yaklaşık 6 ay önce gelen ve 20 ton kağıt taşıdığı beyan edilen Hırvatistan plakalı 2 tır, gümrük muhafaza memurları tarafından durdurulmuştu. Tırlarda yapılan detaylı incelemede, 14 varil içinde 16 ton 150 kilogram asit anhidrit maddesi ele geçirilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

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