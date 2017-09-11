Edirne'de Ekonomi İstişare Toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yeni yıldan itibaren vergisini düzenli ödeyen her kardeşimize yüzde 5 indirim olacak. Siz istediniz, biz de Maliye Bakanımızla görüşüp indirimi sağladık." dedi.



Hisarcıklıoğlu, Edirne'de bir restoranda düzenlenen ekonomi istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Edirne'nin tarihiyle kültürüyle Türk milletinin tüm ortak renklerini içinde barındıran bir şehir olduğunu söyledi.



Bölgenin çok bereketli topraklara sahip olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, çiftçilerin bu konuda çok şanslı olduğunu dile getirdi.



Edirne'nin, Avrupa'da Floransa'dan sonra en fazla tarihi eseri barındıran ikinci şehir olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, tarihi eserleriyle, bereketli topraklarıyla, Edirne'nin Balkanlar'ın ticaret merkezi olması gerektiğini aktardı.



Hisarcıklıoğlu, vergisini düzenli ödeyen üyelere gelecek yıldan itibaren indirim yapılacağını belirterek, "Yeni yıldan itibaren vergisini düzenli ödeyen her kardeşimize yüzde 5 indirim olacak. Siz istediniz, biz de Maliye Bakanımızla görüşüp indirimi sağladık." dedi.



"Halkın iradesi üstünde başka irade olamaz"



15 Temmuz gecesi, Ankara'da Almanya Odalar Birliği Başkanıyla birlikte olduğunu, olanları öğrenince büyük şaşkınlık yaşadığını anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:



"O gece uçaklar uçuyor, sanki bomba atılıyormuş gibi ses geliyor. Yanımda misafirim Alman Odalar Birliği Başkanı. Ben de ona Alman iş dünyasını getirerek Türkiye'de yatırım yapmasını anlatmaya çalışıyorum. Bir anda uçaklar, adam şaşkın, ben şaşkın. Biz bilgiyi aldık, adamı doğru otele gönderdik. Baktım ki milli iradeye darbe var, 'biz bunu kabul etmiyoruz ve sonuna kadar bunun karşısındayız' dedim. Halkın iradesi üstünde başka irade olamaz. Sonra oda ve borsalarımız hepsi tüm Türkiye'de aynı tepkiyi gösterdi. 15 Temmuz gecesi 80 milyon hep birlikte tek yürek olduk. Fikir, zikir, mezhep ve inancı ne olursa olsun herkes birlik oldu. Bu birliktelik neyi getirdi? Bugün bu toplantıları yapamazdınız, Allah korusun. Derdimizi, fikrimizi söyleyebiliyoruz."



Hisarcıklıoğlu, artık bütün dünya ülkelerindeki gümrük kapılarından Türk mallarının girdiğini belirtti.



Türkiye'nin tüm dünyaya mal sattığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Bütün dünyaya mal satıyoruz. Tek yapmamız gereken; birbirimizi fikrinden, zikrinden, siyasi görüşünden, dininden, ırkından dolayı ötekileştirmeyeceğiz. 80 milyon birbirimizin kardeşiyiz. Düşüneceğiz, farklı düşüneceğiz ama ortak akılda birleşeceğiz. Ortak paydada buluşursak bizim bileğimizi kimse bükemez. Allah bizim birliğimizi muhafaza etsin." değerlendirmesinde bulundu.



Başkan Hisarcıklıoğlu ETB'yi ziyaret etti



Başkan Hisarcıklıoğlu, kentteki temasları kapsamında, Edirne Ticaret Borsası'nı da (ETB) ziyaret ederek, Elektronik Satış Salonu ve Lisanslı Depoculuk'un açılışını yaptı.



Burada gonk çalarak ürün satışı da gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, ETB Başkanı Özay Öztürk'ten elektronik satış sistemi hakkında bilgi aldı.