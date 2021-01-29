Edirne'de ekmekte 2 farklı fiyat tarifesi kafa karıştırdı

EDİRNE'de Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB), odaya üye fırınlar için ekmek fiyatını 2 liraya çıkaran tarifeyi onaylarken, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), kendi üyeleri için zam kararı almadı. Kentte, EDESOB'a bağlı fırınlarda 230 gram ekmek 2 liradan, ETSO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmek 1,5 liradan satışa sunuluyor.

Edirne'de, geçen yıl kasım ayında fırıncılar 210 gramı 1,5 liradan satılan ekmeğin gramını 200'e düşürüp, fiyatını 2 liraya çıkarttı. Kentte ekmeğe zam yapma yetkisi olan ETSO ve EDESOB kararı onaylamadı. Fırıncılar ise girdi maliyetlerinin artması nedeniyle ekmek fiyatlarına zam yaptıklarını dile getirdi. Zamlı ekmek satışı üzerine İl Ticaret Müdürlüğü devreye girerek, zamlı fiyattan satış yapan fırıncılara para cezası uyguladı. Fırıncılar da zamlı tarifeyi geri çekti.

Aradan geçen 2 ayın sonunda, fırıncıların zam talebini yeniden değerlendiren EDESOB, bakanlıktan gelen olumsuz görüşe rağmen ekmeğin gramajını 230 grama, fiyatını ise 2 liraya çıkaran tarifeyi onayladı.Kentte bir diğer zam kararı alma yetkisi bulunan ETSO'nun ise henüz yeni tarifeye geçmemesi, fırıncı esnafının tepkisine neden oldu. İki ayrı ekmek tarifesinin uygulandığı kentte yaşayanlar ise duruma tepki gösterdi. 'SON TALEBİ UYGUN GÖRDÜK'Bünyesine bağlı 31 işletme için zam kararını onaylayan EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, fırıncıların önceki fiyat isteğini çok yüksek olduğu için onaylamadıklarını belirtti. Son tarifenin uygun olduğunu söyleyen Cingöz, "Son gelen teklifi uygun gördüğümüz için onayladık ve resmi süreç başladı. Önce komisyonu kurduk. Komisyon kararını federasyona gönderdik. Federasyondan gelen cevap yazısını da Ticaret Bakanlığı'na gönderiyoruz. Oradan gelen yazı sonrasında da yönetim kurulu kararıyla fiyatı onaylayıp, bağlı bulundukları odaya gönderiyoruz. Fiyat böylelikle Edirne'de hayata geçti. Eski fiyatta 210 gram ekmek 1,50 TL'ydi. Şimdi ise 230 gram ekmek 2 TL oldu. Bakanlıktan gelen görüş olumsuzdu bizim verdiğimiz fiyata. Bakanlık ekmeğin kilo fiyatının 6,25 olmasını istedi. Bizim verdiğimiz şu anki fiyatta ekmeğin kilosu 8,70'e geliyor" dedi.'ÜYELERİMİZ YANLIŞ YÖNLENDİRİLİYOR, ZAMLI SATMASINLAR'ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt ise oda olarak henüz zam kararı alınmadığını, kendilerine bağlı üyelerinden yeni tarifeden ekmek satmamalarını istedi. Zıpkınkurt, "Esnaf Odası'nın verdiği tarifeyle ekmek 2 lira oldu ama Ticaret ve Sanayi Odası'ndan henüz böyle bir tarife çıkmış değil. Gerekli prosedürleri tamamlıyoruz. Dolayısıyla henüz 2 lira daha olmadı Edirne'de. Bunu kamuoyuyla paylaşmak istedim. Üyelerimizin zarar görmemesi adına bunu paylaşıyorum. Üyelerimiz yanlış yönlendiriliyor. Tarife almadan fiyat uygulamanın kanuni yaptırımları var, yarın öbür gün bunlarla karşı karşıya kalacaklar. Dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odası'na üye fırıncı arkadaşlarımızın lütfen kurumumuzla irtibata geçip, tarifelerini aldıktan sonra fiyat uygulamasına geçmesi lazım. Dolayısıyla odamızın henüz onaylanmış 2 lira fiyat tarifesi yok" diye konuştu.'KEŞKE MALİYETLER YÜKSELMESEYDİ, BİZ DE ZAM YAPMASAYDIK'Fırıncı Hurşit Bostan ise girdi maliyetlerinin çok yükseldiğini söyleyerek, 2 liralık tarifenin kendilerini sevindirdiğini belirtti. Bostan, "Bunun müracaatını yapmıştık. Bir aydan beri bunun için uğraşıyorduk. Sonunda beklediğimiz zam geldi ve bugün zamlı satışa başladık. Girdilerimizin yükselmesinden dolayı ihtiyacımız vardı. Çok aşırı giderimiz oldu. Olmasaydı biz de yapmazdık. Hem una hem mayaya aşırı artış geldi. Pandemiden dolayı yüzde 50 düşük kapasiteyle çalışıyoruz. Biz de mecbur kaldık. Keşke bu kadar girdimiz artmasa, işlerimiz düşmeseydi de biz de zam yapmasaydık" ifadelerini kullandı.'ETSO BİZİ KORUMUYOR'Fırıncı Yunus Uğurlu, kentte halen zam kararı almayan ETSO'yu eleştirdi. Uğurlu, "Daha önce bir zam yapmıştık ama yasal olmadığı söylendi ve geri aldık. Zam yapılması gerekiyordu. Her şeye yüzde 80'e yakın zam geldi. Ham maddemiz un. Ekmek 1,5 lirayken biz unu 160 liraya alıyorduk. Maliyetler arttı, işçi maliyetleri, kiralar arttı. Bütün girdilerimiz arttığı için mecbur zam yaptık. ETSO sadece bir kişiye dayanarak bize zam vermiyor. Kişisel bakıyor işe. ETSO bizi, esnafı koruması gereken yerde yolumuza taş koyuyor. Esnaf zor durumda diyor ETSO Başkanı. Esnaf zor durumdaysa o zaman bize niye zam vermiyor?" şeklinde konuştu.'FİYAT ARTIŞI NORMAL'

Ekmeğe gelen zammın normal olduğunu söyleyen Celal Dursun ise "Bence olması gereken oldu. Fırıncıların da kendilerine göre nedenleri var. Maliyetleri yükseldi, gayet normal bu şartlarda. 2 buçuk, 3 olsa ne diyecek vatandaş? Bugün bir hamsinin kilosu 40 lira. Ekmeğin 2 lira olması gayet normal. 2 lira olsun ama güzel olsun, katkı maddesi olmasın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı