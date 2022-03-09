Edirne'de ekmeğe ve tava ciğere zam yapıldı

EDİRNE (İHA) - Edirne'de 220 gram ekmek 3 TL'den, tava ciğer de 55 TL'den satışa sunuluyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası 2022 Mart Ayı Meclis Olağan Toplantısı gerçekleşti. Çoğunluğun katılımı ile gerçekleşen toplantıda, ekmek, pide, tava ciğer, köfte ve asansör bakım fiyat tarifeleri hakkında zam kararı alındı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclis toplantısında alınan karar ile 220 gram ekmek 3 TL, 300 gram pide 5 TL, 150 gram tava ciğer ve 150 gram köfte 55 TL olarak zamlandı. Asansör bakım fiyatları ise 5 kata kadar 100 TL, 10 kata kadar 200 TL, 11 kat ve üzeri için ise 250 TL olarak zamlandı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi