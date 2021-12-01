Edirne'de ekipler "kış lastiği uygulaması" yaptı - Haberler
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Edirne'de ekipler "kış lastiği uygulaması" yaptı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de ekipler

Edirne'de polis, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun başlaması dolayısıyla denetim gerçekleştirdi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de polis, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun başlaması dolayısıyla denetim gerçekleştirdi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak otogarda yaptıkları uygulamada, otobüslerin ve ticari araçların lastik diş derinliklerini aparatla ölçtü.

Ekipler daha sonra başka alanlarda da denetimlerini sürdürdü.

Şoförler uygulamadan memnun olduklarını, herkesin trafik kurallarına uymasının başta kendi can güvenlikleri için önem taşıdığını dile getirdi.

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza yazılacak.

Edirne'de ekipler kış lastiği uygulaması yaptı

Edirne'de ekipler kış lastiği uygulaması yaptı

Edirne'de ekipler kış lastiği uygulaması yaptı

Edirne'de ekipler kış lastiği uygulaması yaptı

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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