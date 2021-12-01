Edirne'de ekipler "kış lastiği uygulaması" yaptı

EDİRNE (AA) - Edirne'de polis, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun başlaması dolayısıyla denetim gerçekleştirdi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak otogarda yaptıkları uygulamada, otobüslerin ve ticari araçların lastik diş derinliklerini aparatla ölçtü.

Ekipler daha sonra başka alanlarda da denetimlerini sürdürdü.

Şoförler uygulamadan memnun olduklarını, herkesin trafik kurallarına uymasının başta kendi can güvenlikleri için önem taşıdığını dile getirdi.

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza yazılacak.