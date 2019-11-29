Edirne'de ekim ayında 4,3 milyon dolar ihracat gerçekleşti

29.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:44

Edirne'de ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat arttı, ithalat azaldı.

TÜİK, Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerini açıkladı.

Dış ticaret verilerine göre, ihracat ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolar, ithalat yüzde 8 artarak 17 milyar 472 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Edirne'de ise ihracat ekim ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde -10,5 artarak 4,3 milyon dolar, ithalat yüzde -60,2 azalarak 1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA