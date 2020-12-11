Edirne'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç motosiklete çarptı: 1 yaralı
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Edirne'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç motosiklete çarptı: 1 yaralı

11.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:56
Edirne'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç motosiklete çarptı: 1 yaralı

Edirne'de motosiklet sürücüsü, kendisine aracıyla çarpan ehliyetsiz sürücüye tepki gösterdi.

Edirne'de motosiklet sürücüsü, kendisine aracıyla çarpan ehliyetsiz sürücüye tepki gösterdi.

DSİ Kavşağı'nda meydana gelen kazada, ehliyetsiz sürücü H.S. yönetimindeki 22 AAR 979 plakalı araç, A.K idaresindeki 10 LD 554 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle motosikletten düşen ve yerde sürüklenen A.K, araç sürücüsüne tepki gösterdi.

Sürücünün hatalı olduğunu savunan A.K, "Oradan dönülür mü, görmüyor musun?" diyerek yere vurdu.

Kazada bacağından hafif yaralan A.K'ye 112 ekipleri tarafından müdahale edildi.

Ehliyetsiz araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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