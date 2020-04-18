Edirne'de ecdada saygısızlık Edirne'de, Tunca Nehri kenarında bulunan tarihi Evliya Kasımpaşa Camii etrafında açılan çukurların ve çıkarılan kemiklerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yetkililer harekete geçti.

Edirne'de, Tunca Nehri kenarında bulunan tarihi Evliya Kasımpaşa Camii etrafında açılan çukurların ve çıkarılan kemiklerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yetkililer harekete geçti.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde, Etnografya ve Arkeoloji müzesinde görevli müze araştırma personeli ve emniyet ekipleri tarafından söz konusu alanda tahkikat işlemleri başlatıldı.

Edirne'de, Twitter'da bir kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde, kişi ya da kişilerce Tunca Nehri kenarında bulunan tarihi Evliya Kasımpaşa Camii etrafında bulunan alanda, çukurların kazıldığı ve mezar olabileceği düşünülen alanlarda, toprak üstüne kemiklerin çıkartıldığı görülüyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA