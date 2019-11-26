Edirne'de düzensiz göçmenleri gasbeden 2 kişi tutuklandı

26.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:44

Edirne'de kendisini "polis" olarak tanıttıktan sonra düzensiz göçmenleri gasbeden 2 kişi tutuklandı.

Fas uyruklu H.K., O.A. ve M.D, Edirne otogarında bekledikleri sırada kendilerini "polis" olarak tanıtan 2 kişinin, pasaportlarını kontrol ettiğini ve cüzdanlarından 1500 avro çaldığını iddia ederek polise başvurdu.

Edirne Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araştırma sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Gözaltına alınan S.F ve O.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece gasp suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA