Edirne'de düzensiz göçmenleri gasbeden 2 kişi tutuklandı
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Edirne'de düzensiz göçmenleri gasbeden 2 kişi tutuklandı

Edirne'de kendisini "polis" olarak tanıttıktan sonra düzensiz göçmenleri gasbeden 2 kişi tutuklandı.

26.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:44
Edirne'de düzensiz göçmenleri gasbeden 2 kişi tutuklandı

'de kendisini "" olarak tanıttıktan sonra düzensiz göçmenleri gasbeden 2 kişi tutuklandı.

uyruklu H.K., O.A. ve M.D, Edirne otogarında bekledikleri sırada kendilerini "polis" olarak tanıtan 2 kişinin, pasaportlarını kontrol ettiğini ve cüzdanlarından 1500 avro çaldığını iddia ederek polise başvurdu.

Edirne Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araştırma sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Gözaltına alınan S.F ve O.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece gasp suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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