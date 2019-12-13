Edirne'de düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan zanlı tutuklandı
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Edirne'de düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan zanlı tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

13.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:28
Edirne'de düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan zanlı tutuklandı

'nin ilçesinde düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe girişindeki kavşakta polisin "dur" ihtarına uymayan , kısa süre sonra durduruldu.

Araçta yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan sürücü M.U. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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