Edirne'de düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan zanlı tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe girişindeki kavşakta polisin "dur" ihtarına uymayan araç, kısa süre sonra durduruldu.
Araçta yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan sürücü M.U. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.