Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu
Edirne'de düzenlenen operasyonda 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de düzenlenen operasyonda 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri şüphe üzerine takibe aldıkları E.İ'nin kullandığı kamyoneti, Havsa ilçesi gişeler mevkisinde durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan Afganistan uyruklu 33 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.
Olayın ardından gözaltına alınan sürücü E.İ, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.