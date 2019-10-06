Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu
Edirne'de düzenlenen operasyonda 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de düzenlenen operasyonda 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Meriç ilçesine bağlı Küçük Doğanca Mahallesi'nde yaptıkları kontrollerde, M.Ç'nin kullandığı minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramada yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan İran, Irak, Cezayir, Filistin ve Afganistan uyruklu 25 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenler, yapılan kontrolün ardından İl Göç İdaresine gönderildi. Minibüs sürücüsü M.Ç, gözaltına alındı.