Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'nin Havsa ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Havsa ilçesinde yaptıkları kontrollerde, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 29 kişiyi yakaladı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Kamyonet sürücüsü Y.T gözaltına alındı.

Kaynak: AA