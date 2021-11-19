Edirne'de düzenlenen Uluslararası Judo Şampiyonası sone erdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Türkmenistan, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Ukrayna'dan toplam 527 judocunun katıldığı şampiyona sona erdi.

Türkiye Judo Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 11 ila 25 yaş sporcular minik, yıldız, ümit, genç ve büyükler kategorilerinde mücadele etti.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Ödül törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, federasyon temsilcileri ve misafir ülke takımlarının yöneticileri katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Sertaç Kıvrak, yaptığı konuşmada, şampiyonanın ilgi gördüğünü söyledi.

Misafir ülke sporcu ve teknik ekiplerinin Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında düzenlenen şampiyonadan memnun kaldığını belirten Kıvrak, "Salgın sürecinde uzun zamandan sonra tedbirler kapsamında uluslararası etkinlik düzenlendi. 138'i yabancı 527 sporcu şampiyonada karşılaştı." diye konuştu.