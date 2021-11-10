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Edirne'de düzenlenen törenle Atatürk büstü açıldı

AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Edirne'de düzenlenen törenle Atatürk büstü açıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'nin bahçesine yaptırılan Atatürk büstü törenle açıldı.

EDİRNE (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'nin bahçesine yaptırılan Atatürk büstü törenle açıldı.

Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesince yaptırılan büstün açılışına katılan Vali Ekrem Canalp, büstün yapılmasında emeği geçen Belediye Başkanı Recep Gürkan'a ve belediye personeline teşekkür etti.

Belediye Başkanı Recep Gürkan da gazilerin ve şehit ailelerinin ihtiyaçlarının belediye ve valilik tarafından her zaman karşılandığını belirtti.

Atatürk'ün ölümünün 83. yılında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'ne Edirne Valiliği ile birlikte Atatürk'ün büstünü kazandırmaktan onur ve kıvanç duyduklarını ifade eden Gürkan, "Şehit ailelerinin Türk milletinin milli değeridir. Gazilerimiz ise bizim göz bebeğimizdir. Hep yanlarındaydık, yanlarında olmaya da devam edeceğiz". dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi Vali Canalp, Belediye Başkanı Gürkan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Edirne Barosu Başkanı Tacettin Sivrikaya, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu ve gaziler tarafından kesildi.

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri
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