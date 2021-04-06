Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak içki ve sigara ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de düzenlenen operasyonda 61 şişe kaçak içki ve 25 kutu kaçak sigara ele geçirildi.
Edirne'de düzenlenen operasyonda 61 şişe kaçak içki ve 25 kutu kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 61 şişe kaçak içki ve 25 kutu kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli N.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar